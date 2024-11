Si è rischiata una tragedia questa mattina ad Ussaramanna. Un giovane di 24 anni, mentre era a lavoro, stava usando uno smeriglio quando ne ha perso il controllo.

Ancora non sono chiare le cause, ma il ragazzo si è ferito gravemente al collo, vicino alla giugulare. Ingente la perdita di sangue e per qualche istante si è temuto il peggio, ma è stato miracoloso l’intervento del 118.

Il giovane è stato poi trasportato d’urgenza e in codice rosso all’ospedale Brotzu tramite l’elisoccorso e poi portato immediatamente nella sala operatoria, ma non sarebbe in pericolo di vita.

