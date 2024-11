Graziano Milia, sindaco di Quartu Sant’Elena, è il nuovo presidente di Ali Sardegna. La nomina è avvenuta nella giornata di mercoledì 13 novembre durante il congresso regionale delle Autonomie Locali Italiane.

Succede ad Andrea Soddu, ex primo cittadino di Nuoro.

Nel suo discorso di ringraziamento, Milia ha esortato i colleghi a esercitare la funzione di sindaci in maniera coraggiosa e ambiziosa.

“Non viviamo anni facili. Non lo sono per tutto l’Occidente, per l’Italia e per la Sardegna, ma non possiamo attribuire, come spesso accade, tutte le responsabilità agli altri. È fondamentale assumersi la responsabilità di una battaglia, come quella del cambiamento climatico, che è globale e che deve vedere anche noi protagonisti”.

Entrando poi nello specifico delle questioni isolane, si è soffermato sul problema dello spopolamento. Obiettivo: ricostruire i ruoli degli enti locali.

“Occorrono funzioni diverse che non possono essere più le stesse del passato. È il modello di sviluppo che determina poi una serie di dinamiche e le sfide vanno colte e utilizzate. Il sistema isolano è troppo rassegnato e invece vorrei vederlo più ambizioso”.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it