CLa tensione sul tema delle rinnovabili sale vertiginosamente in Consiglio regionale. A scaldare gli animi non c’è solo il confronto tra minoranza e maggioranza sul disegno di legge n.45 per le Aree idonee e non idonee agli impianti di energia rinnovabile in Sardegna, ma anche l’agitazione dei comitati a difesa della legge d’iniziativa popolare Pratobello 24.

Ieri, nel corso della seduta, un gruppo di donne attiviste per Pratobello ha occupato la tribuna dedicata al pubblico che si trova al di sopra dei banchi dei consiglieri. Le attiviste si sono rifiutate di lasciare l’Aula e sono rimaste lì tutta la notte, per un presidio a oltranza.

A tarda sera i lavori sulla discussione generale si sono poi conclusi, ma ad attendere i consiglieri fuori dal Palazzo c’erano altri attivisti. Particolarmente accesi i confronti con alcuni consiglieri di centrosinistra, come con il capogruppo di Sinistra Futura, Luca Pizzuto.

Oggi nuova giornata di lavori, con il Consiglio convocato per le 17 dopo la riunione delle commissioni per l’esame degli emendamenti.

