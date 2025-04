Paolo Fresu vola in Ucraina: “La musica può portare pace”

La musica come veicolo per la pace. Paolo Fresu è andato in Ucraina insieme al gruppo di Rino Cirinnà con il progetto “Sketches of Islands”, nato a Berchidda il paese di cui è nativo anche lo stesso musicista.

Fresu ha raccontato il suo viaggio ai microfoni di “Splendida Cornice”, il programma di Geppi Cucciari in onda su Rai 3 e si è soffermato in particolare sull’obiettivo del progetto: “Sono venuto per portare la musica, sembra banale, ma portare la musica oggi in un luogo di guerra credo che sia non solo un privilegio per noi, ma siamo anche responsabilmente coinvolti“.

“E’ necessario alcune volte mettersi in gioco e andare nei luoghi in cui non si può andare in genere. La musica può aprire cuori e chissà – sottolinea il musicista – portare pace in questo conflitto che sembra irrisolvibile”.

Fresu, appena arrivato nella terra martoriata dalla guerra, ha poi raccontato anche un aneddoto capitatogli alla frontiera: “Già quelle 10 ore di viaggio sulla terra sono state utili a capire le assurdità di questa guerra. Ci hanno detto quando siamo arrivati alla frontiera ‘attenti perché quando vedete qualcosa che arriva dall’alto, questo può essere un drone e bisogna cercare di proteggersi'”.

Un grande amico di #SplendidaCornice è andato a portare la sua musica in Ucraina, terra martoriata da una guerra che tutti vogliamo termini il prima possibile. Grazie a Paolo Fresu per la sua testimonianza da Kyiv #SplendidaCornice pic.twitter.com/Xzs5tIrPy1 — Splendida Cornice (@SplendiCornice) April 3, 2025

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it