Tragedia a Decimomannu, addio a Marco Meloni: era in coma da domenica

Dopo alcuni giorni di coma, non è riuscito a risvegliarsi Marco Meloni, 21enne che domenica scorsa era stato colpito da una grave crisi d’asma. Questo pomeriggio è stata dichiarata la morte cerebrale.

Il ragazzo era stato portato immediatamente al Brotzu tramite l’elisoccorso, ma la situazione è apparsa fin da subito complicatissima. Secondo quanto ricostruito, il giovane si trovava a casa della zia e all’improvviso si è presentata una crisi estremamente più forte rispetto a quelle a cui era abituato.

Una situazione che aveva spaventato tutto il paese e anche la sindaca Monica Cadeddu aveva espresso la sua vicinanza al ragazzo attraverso le proprie pagine istituzionali.

Attraverso un post infatti era stato comunicato l’annullamento di un evento in programma per il 12 aprile, in segno di rispetto e vicinanza per quanto accaduto al giovane: “Con grande rispetto e profonda vicinanza, comunichiamo che l’evento Basswood, previsto per sabato 12 aprile, è stato annullato”.

“Una scelta – si legge ancora – dettata dal desiderio di essere vicini a Marco, alla sua famiglia e a tutte le persone a lui care, in un momento tanto delicato quanto doloroso per l’intera comunità. Ci stringiamo a loro con affetto e silenziosa solidarietà. Forza Marco, Decimo ti è accanto“.

Oggi però è arrivata la notizia peggiore: Marco Meloni purtroppo non c’è più.

