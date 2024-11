Ha continuato ad appiccare incendi nonostante fosse già stato fermato in precedenza. Nella notte tra sabato e domenica la Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 31 anni, senza fissa dimora, per aver appiccato un incendio in Via Palomba, all’angolo con Via Cugia, a Cagliari.

Gli agenti della Squadra Volante sono intervenuti dopo che l’incendio era divampato in un locale in disuso. Le fiamme, in rapida espansione, minacciavano un condominio e i veicoli parcheggiati nelle vicinanze. In attesa dell’arrivo dei Vigili del fuoco, i poliziotti hanno contenuto le fiamme utilizzando un estintore presente sull’auto di servizio. L’intervento è stato completato grazie al supporto di un secondo equipaggio, che ha permesso di domare l’incendio.

Sul posto è stato individuato il presunto responsabile, già noto per precedenti analoghi. Pochi giorni prima, lo stesso uomo era stato arrestato per un incendio doloso ai danni di un edificio del Ministero delle Infrastrutture e sottoposto a un divieto di dimora nel comune di Cagliari, che aveva violato. Durante la perquisizione, gli agenti hanno trovato due accendini e una bomboletta spray nascosti nelle tasche dell’uomo.

Il 31enne è stato arrestato per incendio doloso e denunciato per inosservanza del provvedimento di divieto di dimora. Attualmente si trova in carcere a Uta.

