Paura a Cagliari, due bici elettriche innescano il fuoco in una casa

Un’abitazione nel cuore di Cagliari è stata teatro di un incendio improvviso questo pomeriggio, innescato dalla ricarica di due biciclette elettriche. Il proprietario dell’appartamento, un uomo di 45 anni, è stato precauzionalmente trasportato in ospedale per accertamenti.

L’episodio si è verificato intorno alle 13 in via De Gioannis. Il 45enne aveva posizionato le due e-bike al secondo piano della sua abitazione per la ricarica quando, presumibilmente a causa di un’esplosione di una batteria, una delle biciclette ha preso fuoco. Le fiamme si sono rapidamente propagate, costringendo l’uomo a fuggire e a dare immediatamente l’allarme.

Sul luogo dell’incendio sono intervenute prontamente le squadre dei Vigili del Fuoco, i sanitari del 118 e i Carabinieri. I pompieri sono riusciti a domare il rogo in breve tempo, impedendo che le fiamme si estendessero al resto dell’appartamento. I danni sono stati circoscritti alla stanza dove si trovavano le biciclette.

