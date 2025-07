Conoscenti, amici e famiglia hanno lanciato un appello via social per avere qualsiasi tipo di informazione su Valentina Greco

Ansia per Valentina Greco, cagliaritana da 9 giorni scomparsa in Tunisia

Grande ansia per Valentina Greco, 42enne di Cagliari che da alcuni anni vive in Tunisia per lavoro. Da 9 giorni non si hanno più sue informazioni e nessuno, amici e famiglia, riesce a contattarla.

Le autorità competenti sono a lavoro per riuscire ad avere notizia di Valentina ma fin qui nessun tentativo è andato a buon fine.

Familiari e amici hanno lanciato un appello via social attraverso un gruppo Facebook “italiani in Tunisia”, su cui la stessa Valentina era attiva, chiedendo aiuto a chiunque potesse o riuscisse ad avere informazioni sulla donna scomparsa.

Stando a quanto scrivono conoscenti e famiglia l’ultima volta che sono riusciti a mettersi in contatto con lei si trovava presso la sua abitazione a Sidi Bou Said, nei pressi di Cartagine, ma il suo telefono ora risulta irraggiungibile.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it