Una bimba di un anno è morta all’ospedale Brotzu di Cagliari nella giornata di mercoledì 20 novembre, dove era arrivata in gravi condizioni trasportata da una ambulanza del 118.

Secondo quanto ricostruito, la bambina stava male da qualche giorno. I genitori hanno deciso di portarla in ospedale e avvisato il 118 che ha inviato una ambulanza per il trasporto urgente in ospedale. All’arrivo al Brotzu, il cuore della piccola ha cessato di battere.

Da quanto si apprende, il decesso sarebbe avvenuto per cause naturali. Ma nelle prossime ore verrà chiarito cosa ha portato la bambina verso questo triste destino.

