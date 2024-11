Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, è stato ospite a Radio Serie A dove tra i vari temi sulla squadra rossoblù ha affrontato il tema caldo a tutti i tifosi cagliaritani sul nuovo stadio.

“Strada molto lunga, ai tempi che ho preso lo Stadio il Sant’Elia ospitava solo 5mila posti, ora lo stadio provvisorio che è stata una buona iniziativa. L’abbiamo fatto in poco tempo grazie a Zedda e all’amministrazione. Ai tempi con Zedda e Abodi siamo partiti con l’idea di un nuovo stadio, com’è cambiata la giunta regionale più il Covid sono cambiate diverse cose. Pensavamo che nel giro di cinque-sei anni sarebbe stato realizzato il nuovo stadio, poi la Giunta Solinas ha avuto altre idee e quegli anni li abbiamo persi“, ha dichiarato il numero uno del Cagliari.

“Spero veramente che parta il bando per poter parlare di tutti gli step che porteranno allo stadio nuovo e voglio ricordare a tutti quanto è bello questo campionato per dare vetrina a tutte le città belle che abbiamo in Serie A. La buona notizia è che oggi è tornato il sindaco Zedda, che in Regione c’è un nuovo governatore che spero prenda come massima priorità lo stadio. Lavoriamo tutti per fare sempre meglio”.

Infine un ricordo su Riva: “Qualche anno prima sono andato nel suo ufficio a parlare, li sentì veramente cos’era veramente quello scudetto e l’importanza del Cagliari per il popolo sardo. Mi disse subito che era un qualcosa di troppo grande”.

