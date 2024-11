Terribile incidente questa mattina sulla statale 554. Una moto e un’auto sono rimaste coinvolte in uno schianto all’altezza di Minimax, a Selargius. Il motociclista ha purtroppo avuto la peggio e dopo lunghi tentativi di rianimazione non ce l’ha fatta.

L’incidente è avvenuto poco dopo le 7. Le condizioni del centauro sono apparse subito disperate. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell’area e i Carabinieri, che stanno svolgendo i rilievi necessari per accertare la dinamica dell’accaduto.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it