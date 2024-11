Un gol per riprendersi la centralità nel progetto di mister Nicola. Per Razvan Marin il rientro dalla sosta per le nazionali è stato più che positivo e il centrocampista rumeno è pronto a prendere le redini della mediana rossoblù anche venerdì contro il Verona.

“Abbiamo lottato fino all’ultimo minuto, dando tutto per raggiungere il nostro obiettivo” ha commentato Marin sui social dopo il 2-2 contro il Genoa. “Torniamo a casa con un punto importante, guadagnato con cuore e sacrificio”.

Un risultato che non soddisfa pienamente, ma che almeno muove la classifica e permette ai sardi di stare ancora sopra di un punto rispetto alla zona retrocessione. Tra pochi giorni contro i gialloblù arriva un altro scontro diretto: “Ci vediamo venerdì allo stadio, pronti per un’altra battaglia insieme!” scrive Marin.

