Un altro incidente. Questa mattina intorno alle 9, in via Rockefeller a Sassari, una donna di 46 anni è stata investita da un’automobile mentre attraversava sulle strisce pedonali davanti alla sede dell’Inps.

La donna, colpita con violenza, è stata sbalzata a circa due metri di distanza, riportando un trauma cranico. Nonostante la gravità dell’impatto, è apparsa vigile e cosciente al momento dell’arrivo dei soccorsi.

Attualmente è ricoverata al pronto soccorso dell’ospedale Santissima Annunziata in codice rosso. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli operatori del 118 per prestare i primi soccorsi e la polizia locale per effettuare i rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it