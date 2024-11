Non ce l’ha fatta il detenuto che lo scorso fine settimana era stato ricoverato in ospedale dopo esser stato salvato da un gesto estremo in carcere a Uta.

Il giovane, un 27enne residente nel Medio Campidano, era in carcere per aggressione. Lo scorso sabato era stato trovato in cella da un medico e da una guardia penitenziaria mentre tentava di togliersi la vita.

Era stato soccorso e trasportato con urgenza in ospedale, date le condizioni molto gravi. Dopo tre giorni di agonia, il suo cuore ha cessato di battere.

