Il Consiglio Comunale di Cagliari ha approvato ieri un’importante variazione di bilancio. All’interno del provvedimento sono diversi gli interventi importanti per viabilità, campi sportivi, edilizia pubblica e verde pubblico.

Il più cospicuo riguarda la riqualificazione del mercato di San Benedetto: 1,8 milioni di euro in aggiunta al finanziamento regionale di 1,2 milioni di euro, per un totale di 3 milioni di euro. Molto attesa anche la riqualificazione del cimitero di Pirri, per il quale sono stati stanziati 700mila euro.

2 milioni di euro vanno al restauro del Bastione Saint Remy, mentre 1,2 milioni di euro riguardano la riqualificazione di viale Sant’Avendrace, con altri 666mila euro per la sistemazione di via Po.

Infine 1 milione di euro è stato stanziato con urgenza per la messa in sicurezza delle vie cittadine dopo i terribili incidenti degli ultimi giorni.

