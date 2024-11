“Avete mai visto un’auto attraversare sulle strisce pedonali?”. Se lo chiede un utente sul noto gruppo social Aic dedicato alle follie degli automobilisti sulle strade di Cagliari.

“Una macchina bianca guidata da una signora è passata da Viale Colombo lato Palazzo Tirso – racconta – ha attraversato l’isolotto con i parcheggi e il distributore, ha continuato sulle strisce pedonali con le auto che arrivavano da Via Roma lato mare che si sono fermate per farla passare e ha proseguito per entrare nei parcheggi lato mare sempre di fronte a Palazzo Tirso”.

Una manovra tanto pericolosa quanto irrispettosa, segno che ogni intervento sulla sicurezza stradale sarà inutile senza la responsabilità di chi è al volante. “Perché le inversioni sulle strisce e sui binari in via Vesalio per andare al Convitto dove le mettiamo?” si chiede un’altra utente. “Tutti i giorni in via Peretti” segnala un altro. Insomma, nemmeno il sangue versato negli ultimi giorni sulle strade sarde sembra aver mosso le coscienze di molti.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it