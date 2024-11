Due gruppi di migranti, per un totale di 17 persone, sono sbarcati questa notte sulle coste del Sulcis. I Carabinieri delle stazioni di Giba e Cortoghiana sono intervenuti per rintracciarli e soccorrerli.

A Porto Pino sono stati individuati 13 migranti di nazionalità algerina, tra cui una donna, segnalati in precedenza nella zona. Non è stata trovata l’imbarcazione utilizzata per raggiungere le coste.

Un secondo gruppo, composto da quattro uomini anch’essi di nazionalità algerina, è stato individuato in località Is Cinus dai carabinieri di Cortoghiana. Anche in questo caso, non sono state rinvenute tracce del natante utilizzato.

I 17 migranti sono stati successivamente accompagnati al centro di accoglienza straordinaria di Monastir, utilizzando i mezzi delle ditte convenzionate e sotto la scorta dei Carabinieri.

