Incendio ieri in tarda serata a Senorbì. I Vigili del fuoco sono intervenuti poco prima delle 22 per un rogo che ha distrutto un’abitazione in località di Pranu Coccoi, vicino alla Statale 547.

Sul posto sono intervenuti una squadra del distaccamento di Sanluri e un’autobotte del Comando di Cagliari, con un totale di due mezzi e sette operatori. Le operazioni di spegnimento, protrattesi per diverse ore, hanno affrontato un incendio che ha avvolto l’intera struttura, coinvolgendo gli arredi e provocando il collasso del tetto.

Terminato lo spegnimento e la bonifica dei focolai residui, i Vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’area e avviato indagini per determinare le cause dell’incendio. Fortunatamente, non si registrano persone coinvolte.

