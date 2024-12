L’agenzia Francesca Pittau Wedding Planner & Designer si è aggiudicata il prestigioso riconoscimento come Miglior Destination Wedding Planner, assegnato da Wedding Planner Pro, uno degli enti più autorevoli del settore matrimoniale.

Il premio rappresenta l’apice dell’eccellenza e della dedizione dell’agenzia nel creare matrimoni che non sono solo eventi, ma autentiche esperienze da sogno.

L’agenzia ha conquistato coppie provenienti da ogni angolo del mondo, rendendo l’isola una delle mete più ambite per celebrare il giorno più importante.

“Questo premio è un tributo alla bellezza della nostra terra, la Sardegna, che promuoviamo con ogni matrimonio che organizziamo. Ogni evento è un’opportunità per far scoprire le meraviglie naturali, culturali e gastronomiche della nostra isola agli sposi e ai loro ospiti” ha dichiarato Francesca Pittau, fondatrice e anima creativa dell’agenzia.

Da oltre un decennio, l’agenzia “Francesca Pittau Wedding planner & Designer” si distingue per l’abilità di trasformare ogni matrimonio in un evento su misura, che celebra l’amore in scenari come le spiagge della Costa Smeralda e i borghi suggestivi del sud Sardegna.

