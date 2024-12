Ieri si è tenuta a Fonni l’inaugurazione del Centro Interparrocchiale, che è stato intitolato ai 4 giovani scomparsi un mese fa. Così, Sergio Figus, il padre di uno dei ragazzi, ha voluto mandare un messaggio di ringraziamento e speranza.

Un appello a cuore aperto rivolto soprattutto agli amici del figlio: “Amici di Lorenzo Michele Marco e Michele… Ora tocca a voi riaccendere la luce che si è spenta in questo Paese, ora siete voi che dovete riportare vita in questo Paese”

“Come ha detto Don Luciano – conclude Figus – in ognuno di Voi vedremo Lorenzo Michele Marco e Michele quindi non deludeteci e riprendete a uscire nei Bar nei Locali e a fare Festa! Perché loro erano Festa e voi li terrete in vita solo così... facendo festa!”

