Nascondeva la droga dentro una confezione di medicinali. La Polizia di Stato ha arrestato in flagranza di reato un uomo di 32 anni, incensurato, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione è stata condotta martedì sera dagli investigatori del Gruppo Falchi della Squadra Mobile, che hanno sorpreso l’uomo durante una perquisizione nella sua casa di Pirri.

Gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato 70 grammi di cocaina. Parte della droga, già confezionata in dosi e pronta per la vendita, era nascosta in una confezione tubolare di un noto farmaco antinfluenzale trovata addosso al sospettato. Il resto della sostanza stupefacente era custodito in un beauty-case riposto nell’armadio della camera da letto.

Oltre alla droga, i poliziotti hanno sequestrato materiale per il confezionamento e una somma di 45 euro in contanti, presumibilmente provento dell’attività di spaccio. L’uomo è stato portato davanti al Gip nella mattinata successiva, durante un’udienza per direttissima. Dopo la convalida dell’arresto, il giudice ha disposto per lui la misura degli arresti domiciliari.

