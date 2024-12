Il centrodestra sardo ha presentato una mozione di sfiducia verso l’assessore alla sanità Armando Bartolazzi chiedendo la convocazione di un consiglio regionale. Questa la replica del Movimento 5 stelle Sardegna alle dichiarazioni dei capigruppo di tutte le forze di opposizione.

“È veramente comico, se non patetico, che a chiedere la sfiducia dell’assessore Bartolazzi siano gli esponenti delle forze politiche che negli ultimi cinque anni hanno portato allo sfascio la sanità sarda. Le condizioni in cui versano gli ospedali dell’isola e i presidi sul territorio stanno ancora patendo gli effetti nefasti dell’immobilismo e della mala gestione che ha carattizzato la scorsa legislatura“, dichiara il partito pentastellato.

“Chi fino a ieri ha avuto la responsabilità di governo, oggi, senza memoria e senza vergogna, sale in cattedra a dare lezioni. Eravamo e restiamo compatti al fianco del nostro assessore che sta lavorando con tutta la determinazione possibile per rilanciare la sanità sarda e per restituire ai cittadini il diritto alla salute”.

