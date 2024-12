Piazza Manno, nella sua nuova veste architettonica, riapre nella sua interezza e sabato mattina, alle 12, in occasione di una sobria cerimonia si riconsegnerà alla collettività. I lavori sono stati realizzati dall’impresa Ghiaccio sulla base del progetto vincitore di un concorso di idee bandito dal Comune di Oristano e curato dal raggruppamento temporaneo di professionisti composto dagli architetti Piera Bongiorni, Alberto Becherini e Andrea Borghi, dall’ingegner Gianmichele Nieddu, dalla Sarda energia ambiente e dall’agronomo Niccolò Bianchi.

È stato realizzato un sistema di illuminazione a basso consumo energetico. Analoga attenzione è stata dedicata al verde pubblico rispettando le alberature e con una nuova fascia a prato a ridosso del muro di cinta dell’antica Reggia degli Arborea.

La nuova piazza nasce valorizzata da fasce in granito bianco sardo e lastre di basalto, aiuole verdi che ospitano alberature e panchine semicircolari in legno. I materiali utilizzati per la pavimentazione consentono la piena integrazione con i caratteri degli altri spazi pubblici limitrofi e con le aree più importanti del centro storico di Oristano piazza Duomo, piazza Roma, Torre di Portixedda, Piazza Eleonora.

