Il freddo inverno è entrato ufficialmente in Sardegna portando con se un calo drastico delle temperature e copiose nevicate, in modo particolare sul Gennargentu che è stato quasi completamente “imbiancato” nelle scorse ore.

“Prima neve di stagione in Sardegna direttamente coinvolta dal flusso di aria fredda artica marittima post frontale in uscita dalla Valle del Rodano e richiamato sul nostro bacino dal profondo vortice depressionario sull’alto Tirreno. Dalle prime ore del giorno e fino alla tarda mattina, nel momento di massima avvezione di aria fredda, le nevicate hanno fatto una sporadica e coreografica comparsa fino agli 800/900 mslm sui rilievi centro settentrionali dell’isola mentre ora la quota neve è in leggera risalita oltre i 1000/1100 mslm”, dichiara il meteorologo Matteo Tidili.

“Sul Gennargentu oltre i 1400 mslm si registrano già accumuli nevosi attorno ai 20/30 cm ma le precipitazioni proseguiranno fino a tarda notte e complessivamente, stando alle stime modellistiche ad alta risoluzione, in 24 ore potremmo cadere fino a 50/60 cm“.

