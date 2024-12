Una 72enne è finita in ospedale a Olbia a seguito di un incidente stradale. La donna era alla guida della propria auto quando, poco dopo le 16.30, è stata colta da un malore.

A quel punto non è stato più possibile controllare il mezzo che ha finito la sua corsa contro un’ambulanza che stava passando in quel momento tra via San Simplicio e via D’annunzio.

La donna è stata portata urgentemente in ospedale ma fortunatamente secondo le prime indiscrezioni non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto si è recata anche la Polizia stradale per effettuare i rilievi dell’incidente e per regolare la gestione del traffico.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it