“Sul diritto alla Salute dobbiamo ricostruire la casa dalle fondamenta e non dal tetto. Le fondamenta della sanità sono i cittadini”: è questo l’appello lanciato dalla Presidente dell’Anci, Daniela Falconi, all’Assessore alla Sanità Armando Bartolazzi.

L’occasione è stata l’assemblea che i sindaci sardi hanno effettuato con diversi pezzi della maggioranza che governa la Regione Sardegna. Fra cui anche l’assessore Bartolazzi, che ha chiarito la sua posizione sul futuro del diritto alla salute sarda.

“Non ci sarà nessuna nuova riforma sanitaria. Più che riformare occorre rifunzionalizzare quello che c’è. Dobbiamo rimettere in moto la macchina della sanità in Sardegna, riportare l’eccellenza delle cure nell’Isola, abbattere le liste d’attesa e la mobilità sanitaria verso altre regioni”.

Daniela Falconi, anche sindaca di Fonni, invece ha reso ancora più diretta la posizione dei sindaci.

“Prima di pensare ai direttori generali e ai commissari bisogna ripensare alla medicina di prossimità. Quindi significa ripartire dai territori: se non si rivede la legge sull’assistenza sociale, cioè gli anziani, o le tossicodipendenze, la salute mentale, se non si creano sistemi per assistere queste persone, inevitabilmente si riversano sugli ospedali, impropriamente”.

