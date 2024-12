Il Decreto-Legge Ambiente varato ieri dal Governo porterà in Sardegna 60,5 milioni di euro per il contrasto al rischio idrogeologico. Secondo la viceministra al Mase, Vannia Gava, si tratta di “risorse e strumenti più celeri per mettere in sicurezza territori, economia e comunità”.

Oltre la metà delle risorse andranno spese per la sicurezza del quartiere di Pirri a Cagliari e del Comune di Bitti, colpito pochi anni fa da un’alluvione devastante. Sono infatti 19 i milioni di euro destinati alla mitigazione del rischio idraulico a Bitti, mentre altri 17 milioni di euro serviranno per la costruzione di vasche di laminazione a Pirri.

Inoltre, 4 milioni di euro verranno investiti in lavori di somma urgenza in località La Vignaccia, a Castelsardo, 3 milioni per opere di mitigazione a San Teodoro, 3 milioni per i canali a Orgosolo e 1,8 milioni per il superamento delle problematiche idrauliche del canale coperto a Orosei. Altri 2,1 milioni per interventi di mitigazione del rio Sa Piana a Monti e 2,9 milioni di euro per opere nel centro abitato di Ossi.

Ancora 1,4 milioni di euro serviranno per il completamento della messa in sicurezza dell’abitato di Is Fiascus, a Masainas; 1,5 milioni per lavori sul versante franoso a Ploaghe, località Santa Giulia, più altri 500mila euro per la località Zaccaria, nello stesso comune; 1 milione di euro per Decimomannu; 1 milione per interventi sulla diga in località Bunnari, a Sassari; 1,6 milioni di euro per Chiaramonti; 600mila euro per lavori di consolidamento a Ittiri e 500mila euro a Osilo; altri 500mila euro per interventi sul canale Riu Tungoni a Viddalba; 400mila euro per interventi sul costone roccioso a Tiana. Infine, 170mila euro serviranno per interventi di riassetto idraulico del rio Silis e del rio Predugnanu a Sorso e 150mila euro per interventi di sistemazione idraulica nel Comune di Budoni.

