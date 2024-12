Poco prima delle 14 si è verificato un grande tamponamento a catena sull’Asse Mediano di Cagliari in direzione Poetto, all’altezza di viale Marconi.

Sono state coinvolte sei autovetture in cui si registrano alcuni feriti fortunatamente non in gravi condizioni. Il traffico è andato in tilt con una coda di auto che supera un chilometro.

Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118 e le forze dell’ordine per cercare di gestire la viabilità.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it