Nonostante la sconfitta pesante per 4-0 subita dalla Juventus in Coppa Italia, mister Davide Nicola vede il lato positivo. L’allenatore del Cagliari loda i suoi per l’atteggiamento, anche se non nega il calo che ha portato i bianconeri a dilagare.

“Abbiamo fatto una ottima partita sino al secondo gol, poi siamo calati e la qualità della Juventus è venuta fuori” ha detto in sala stampa dopo il match. “Dispiace perché volevamo passare il turno, provare a fare un grande risultato, non ci siamo riusciti ed è un peccato perché nel primo tempo potevamo anche trovare il vantaggio. Abbiamo onorato questa manifestazione, la prestazione è stata fatta fino al calo dopo il 2-0, è chiaro che poi devi sbilanciarti un po’ e rischi. Era giusto fare giocare alcuni elementi meno impiegati, ci sta che qualcuno sia un po’ più indietro e debba crescere”.

Non si segna. “Sapevamo chi andavamo a incontrare, è ovvio che sia importante fare gol quando ne hai la possibilità e lo meriti, così non è successo e ad un certo punto abbiamo pagato dazio. Problema del gol? Dico sempre che non siamo una squadra con numeri altisonanti, bensì dobbiamo costruirceli giorno dopo giorno per arrivare a crescere, intanto creiamo le occasioni ed è importante, ora la sfida è andare a concretizzarle”.

Arriva il Venezia. “Bisogna sempre fare valutazioni ampie, abbiamo trovato Fiorentina, Atalanta e Juventus in dieci giorni, giocando due ottime partite e un ottimo primo tempo. Contro queste squadre devi essere sempre al top e non puoi sbagliare nulla. Ora c’è uno scontro diretto, ma in generale conosciamo il nostro obiettivo finale e dobbiamo fare un tot di punti per centrarlo. Non solo il match di Venezia è importantissimo, sono tutte sfide cruciali e non ci si salva adesso né si retrocede, quindi andiamo avanti con fiducia perché vedo come lavorano i miei ragazzi ogni giorno, qualche schiaffo ogni tanto fa parte del gioco”.

