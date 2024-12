Sorso in lacrime per la tragedia consumatasi questa mattina quando una donna di 72 anni, Maria Loi, ha perso la vita dopo essere stata travolta e schiacciata da un camion.

La donna si trovava all’interno della stazione di un distributore di carburante Q8 in viale Cottoni quando il mezzo, che si apprestava a svolgere una manovra, ha colpito Maria Loi. L’autista del camion non si è accorto della presenza della signora per cui non c’è stato nulla da fare.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, i carabinieri di Sorso, la polizia locale e due ambulanze del 118.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it