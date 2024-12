Una aspirante cuoca sarda non è riuscita ad entrare nella cucina di Masterchef: si tratta della signora Piera, che da Ittiri ha deciso di giocarsi il tutto per tutto per poter convincere i giudici.

Il piatto che ha portato all’attenzione è stato “Lo zichi va al mare”: zichi al sugo di cozze con finocchietto. La ricetta è stata raccontata nel dialetto sassarese, come richiesto da Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli.

Il suo sogno è quello di aprire un locale che rifletta la cultura e la lingua sarda. Cannavacciuolo (“Ho visto il sole entrare”) e Locatelli (“Il sapore è buono e attraente”) dicono sì.

Barbieri non è convinto. “Hai avuto molto coraggio. Ma per l’All In serve un piatto perfetto. E purtroppo questo non lo è” ha dichiarato, prima di dire il suo no.

Piera non demorde, però: “Questa esperienza mi porterà qualcosa di più grande”.

