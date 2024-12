Benfica ha sconfitto per 3-2 Trento nella gara degli ottavi di finale di Cev Cup disputata al Pala Pirastu di Cagliari.

Ma lo spettacolo si è tenuto non solo in campo ma soprattutto sugli spalti del palazzetto: 2 mila persone hanno fatto festa dall’inizio alla fine della sfida. Accompagnando in particolare la grande partenza di Trento, che ha vinto i primi due set. Prima di cedere ai portoghesi.

Non sono mancati cori, tanti applausi e un continuo entusiasmo che ha dato calore ad una partita di alto livello. Cagliari ha fatto all in: merita di rivedere la grande pallavolo in città

