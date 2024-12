Le indagini sulla morte dei coniugi Luigi Gulisano e Marisa Dessì, di 79 e 82 anni, rafforzano sempre di più la pista dell’omicidio. I due sono stati trovati privi di vita il 5 dicembre scorso nella loro abitazione di via Ghibli, nel Quartiere del Sole a Cagliari. Inizialmente si era pensato a un avvelenamento da cibo, oppure a un malore che ha colto prima l’uno e poi l’altro coniuge per lo shock.

Da qualche giorno però il caso è diventato un vero e proprio giallo e la Procura ha deciso di aprire un fascicolo, al momento contro ignoti, ipotizzando il reato di duplice omicidio volontario.

L’ipotesi investigativa principale è che i due anziani non abbiano ingerito per puro caso qualcosa che li abbia poi stroncati, ma che invece siano stati avvelenati. I Carabinieri del Ris durante un’ispezione, hanno inoltre rinvenuto tracce di sangue, il cui esame potrebbe risultare determinante per chiarire la dinamica dei fatti e identificare eventuali responsabili.

Le prossime ore saranno cruciali per stabilire a chi appartengano le tracce di sangue e per sciogliere i numerosi interrogativi ancora aperti sul caso.

