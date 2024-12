Paura questo pomeriggio a Olbia. Intorno alle 14, un incendio si è sviluppato all’interno di un appartamento situato al secondo piano di un complesso residenziale in via Eugenio Montale. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco della città, arrivati con due mezzi per contenere le fiamme e impedire che si propagassero ulteriormente.

L’unico occupante dell’abitazione è riuscito a mettersi in salvo in tempo ed è stato poi affidato alle cure del personale sanitario del 118. Nonostante l’intervento tempestivo, l’incendio ha provocato ingenti danni all’appartamento. Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento.

Anche la Polizia Locale di Olbia è intervenuta per supportare le operazioni e svolgere i rilievi necessari.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it