Incidente mortale ad Arzachena, ecco chi erano le vittime: avevano 19 e 20 anni

Sami Aiy Oufkir, 20 anni, e Shehata Fares Hossameldin Abdelgelil, 19 anni. Sono loro i due giovani deceduti nello schianto di questa mattina ad Arzachena.

Intorno alle 8.15, lungo la strada provinciale 59, in viale Costa Smeralda, si è verificato un violento scontro tra un Suv e una Ford Fiesta. Nell’impatto hanno perso la vita i due giovani di origine marocchina, residenti ad Arzachena. Viaggiavano sulla Fiesta insieme a un terzo passeggero, un sedicenne, trasportato in elisoccorso in gravi condizioni all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari.

Ferite, ma non in pericolo di vita, anche le due ragazze austriache a bordo del Suv: sono state trasferite in codice rosso per dinamica al nosocomio di Nuoro. Tutti e tre i ragazzi coinvolti nell’incidente erano diretti a Baia Sardinia, dove lavoravano presso il parco acquatico Aquadream, che ha annunciato la chiusura per lutto.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari del 118, la Polizia Stradale, il commissariato di Cannigione e la Polizia Locale di Arzachena. Le operazioni di soccorso e rilievo hanno richiesto diverse ore: la circonvallazione è stata riaperta solo nel primo pomeriggio.

