Tragico incidente all’ingresso di Arzachena: due giovani morti e tre feriti

Scontro tra due auto in viale Costa Smeralda: sul posto Vigili del fuoco e sanitari del 118

Domenica mattina drammatica alle porte di Arzachena. Intorno alle ore 9, in viale Costa Smeralda, all’ingresso della cittadina gallurese, due auto si sono scontrate violentemente causando un bilancio tragico: due giovani di circa vent’anni hanno perso la vita, mentre altri tre occupanti sono rimasti feriti.

Secondo una prima ricostruzione, le vetture coinvolte erano occupate rispettivamente da tre ragazzi e da due donne. L’impatto, estremamente violento, ha richiesto l’intervento urgente dei Vigili del fuoco del distaccamento di Arzachena, che hanno lavorato a lungo per liberare uno dei feriti incastrato tra le lamiere. Le operazioni di soccorso sono ancora in corso.

I sanitari del 118 hanno trasportato i feriti all’ospedale, mentre sul posto sono presenti anche gli agenti della Polizia Locale di Arzachena, impegnati nei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. L’area è stata messa in sicurezza e il traffico deviato per consentire le operazioni di soccorso e rimozione dei veicoli.

