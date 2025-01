I Comuni di Elmas e San Sperate hanno espresso in una nota la loro vicinanza ai familiari e ai cari di Francesca Deidda. Condividendo il dolore e l’indignazione che questo evento ha suscitato tra i nostri concittadini e in tutta la regione.

Le esequie si terranno sabato 11 gennaio 2025, alle ore 10:00, nell’oratorio adiacente alla Parrocchia di San Sebastiano, in Piazza Padre Pio a Elmas. La scelta di questo luogo è stata compiuta per consentire la più ampia partecipazione di coloro che desiderano rendere omaggio alla memoria di Francesca.

Il Comune di Elmas ha proclamato, per la giornata delle esequie, il lutto cittadino come segno di rispetto e vicinanza alla famiglia Deidda. Durante il lutto cittadino le bandiere saranno esposte a mezz’asta presso tutti gli edifici pubblici e le scuole di ogni ordine e grado.

Sabato saranno presenti diversi Sindaci dell’area metropolitana di Cagliari e diversi rappresentanti delle istituzioni regionali.

“Tutti insieme si vuole ribadire la ferma condanna verso ogni forma di violenza di genere, un fenomeno che rappresenta una ferita aperta per tante comunità e per tutta la società sarda. La memoria di Francesca deve essere un monito e uno stimolo per continuare a lavorare, insieme, per costruire una società più giusta, rispettosa e sicura per tutte e tutti”.

