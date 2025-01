Anche per il 2025 la Sardegna sarà sotto la grande attenzione dei flussi turistici con l’Isola inserita tra le 50 mete più gettonate per il Financial Times, quotidiano economico-finanziario britannico.

Per l’opinione d’oltre manica la Sardegna sarà meta di turisti anche nei mesi di ottobre e novembre grazie al clima caldo dell’Isola che prolunga la “calda stagione” anche oltre l’estate.

Non sono il mare e le spiagge, i turisti prenderanno di mira le zone interne del territorio per conoscerne la storia e la cultura dell’epoca fenicia e romana.

I nuraghi giocheranno un ruolo fondamentale, un unicum nel mondo che attira ogni anno un elevato numero di visitatori. A tutto ciò si va ad unire la tradizione dei “murales” e quanto concerne la cultura e le tradizioni sarde.

Sempre secondo il Financial Times, per un gruppo di sei persone, il costo ammonta a poco meno di 3000 euro, compreso di alloggi, pasti e spostamenti interni.

