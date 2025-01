Una scoperta molto amara per gli operai della Sider Alloys: i sindacati denunciano come l’azienda ha deciso di non pagare le 13/e mensilità e gli stipendi.

Lo fanno sapere con una nota unitaria i responsabili Fiom-Fsm-Uilm e Cub Sardegna Sud-Occidentale e Sulcis-Iglesiente.

“Riteniamo la decisione dell’azienda inaccettabile. Da mesi abbiamo più volte richiesto un incontro con la proprietà al fine di fare una disamina sulla situazione in stabilimento, dove da anni non viene effettuata alcuna lavorazione mirante alla ripresa produttiva. Gli impegni assunti dalla Sider Alloys, sono stati totalmente disattesi nell’indifferenza”.

L’assemblea generale dei lavoratori ha quindi deciso “il rientro al lavoro, assumendo però la decisione del blocco dell’uscita delle lavorazioni, comprese quelle attualmente accantonate nello stabilimento, inoltre non si consentirà che vengano effettuate ulteriori demolizioni nello stabilimento sen orientata ad una seria progettazione di revamping”.

