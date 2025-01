La Regione e il Consiglio regionale virano dritto e non hanno intenzione di fermarsi nel lavoro in aula. Non si attenderà dunque il procedimento di decadenza della governatrice Alessandra Todde, chiesto dall’ordinanza-ingiunzione del collegio elettorale regionale di garanzia della Corte d’appello di Cagliari.

La presidente Todde, da quanto fa sapere Ansa, vuole andare avanti sulla linea tracciata a fine 2024 con la priorità al tema della sanità e, nel frattempo, prepara i ricorsi.

“Stiamo provando a portare avanti i due provvedimenti insieme: sanità e manovra . C’è un po’ di affollamento, ma noi tenteremo entro marzo di fare tutte e due le cose” fa sapere Roberto Deriu, capogruppo del Pd.

