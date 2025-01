Una mozione approvata dal Consiglio comunale che fa il paio con quella portata in Consiglio regionale qualche mese fa da Luca Pizzuto di Sinistra Futura. Anche Cagliari riconosce lo Stato di Palestina e si propone come città candidata ad ospitare la conferenza di pace con Israele. Prime firmatarie della mozione dal titolo “Sostegno ai popoli palestinese e libanese e condanna dell’aggressione israeliana in Medio Oriente” le esponenti della maggioranza Laura Stochino e Francesca Mulas Fiori, insieme a Davide Carta.

I punti salienti riguardano l’adesione alla mobilitazione contro l’aggressione israeliana, la tutela e la protezione di tutti i bambini coinvolti nel conflitto, esprimere formalmente il sostegno del Comune di Cagliari al riconoscimento dello Stato di Palestina promuovendo ogni iniziativa diplomatica, proporre Cagliari per una conferenza sulla pace.

Una mozione che ha scatenato però il dibattito con il centrodestra, che l’ha bollata come “divisiva” e “ideologica”. Sui social la consigliera Francesca Mulas Fiori ha espresso il proprio disappunto per i toni della minoranza: “Si può votare contro un documento che invoca la pace e condanna la guerra? Succede a Cagliari in Consiglio comunale”

“Sette consiglieri del centrodestra hanno votato no a un ordine del giorno presentato dalla maggioranza. Sarà, per noi dialogo, rispetto e pace non saranno mai parole divisive”.

