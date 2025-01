Nelle prime ore del mattino, i Carabinieri della Stazione di Monserrato hanno denunciato a piede libero un operaio di 38 anni, residente a Sestu, per guida in stato di ebbrezza. L’episodio è avvenuto in via Tripoli, dove l’uomo è rimasto coinvolto in un incidente stradale autonomo mentre era alla guida di una Opel Corsa intestata a un’altra persona.

I militari, intervenuti per i rilievi, hanno sottoposto il conducente all’alcol test, che ha registrato un tasso alcolemico superiore di oltre due volte il limite massimo consentito dalla legge. Durante gli accertamenti, è emerso inoltre che il veicolo era sprovvisto sia di assicurazione obbligatoria sia di revisione periodica.

L’automobile è stata posta sotto sequestro e trasferita in una depositeria autorizzata, con conseguente avvio della procedura di confisca. Contestualmente, la patente di guida del 38enne è stata ritirata. I Carabinieri hanno provveduto a informare sia l’Autorità Giudiziaria sia quella Amministrativa, continuando le verifiche per approfondire l’accaduto.

