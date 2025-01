L’assessora al Lavoro Desirè Manca è intervenuta a seguito dell’occupazione della sede dell’assessorato operata dai sindacati Cgil, Cisl e Uil.

Al centro delle proteste infatti vi è stata la discussione relativa alla mancata concessione della proroga degli ammortizzatori sociali per le lavoratrici e i lavoratori dell’area industriale del Sulcis.

L’assessora Manca ha dunque voluto fare il punto della situazione: “A seguito dell’incontro tenutosi presso l’assessorato del Lavoro con la ministra Calderone il 9 dicembre scorso, con pec inviate alla stessa ministra in data 12 dicembre 2024 e 9 gennaio 2025 non solo abbiamo sollecitato un ulteriore incontro, che reiteriamo in data odierna – spiega – ma abbiamo chiesto informazioni certe in merito all’utilizzo delle risorse statali per consentire la proroga del trattamento di integrazione salariale straordinaria in favore delle imprese che insistono nelle aree di crisi complessa e che sono in attesa di una convocazione per la concessione dell’ammortizzatore. Nonostante ciò le nostre richieste sono rimaste inevase“.

“L’autorizzazione all’utilizzo delle risorse residue – sottolinea Manca – e pertanto l’emanazione del decreto di concessione dell’ammortizzatore sociale, è esclusiva competenza del Ministero del Lavoro”

L’assessora ha poi concluso: “La Giunta Todde si è fatta parte attiva anche programmando risorse proprie per due milioni di euro per cercare di accompagnare i lavoratori e le loro famiglie in questa fase di incertezza”.

