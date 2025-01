Si sono svolti questo pomeriggio nella chiesa di San Leonardo a Serramanna i funerali di Rossella Marongiu, infermiera di 25 anni morta in un tragico incidente sulla Provinciale 56.

L’intera comunità di Serramanna è ancora sotto shock per quanto avvenuto, tanto che è stato proclamato il lutto cittadino. Un velo di tristezza che però ha colpito anche Samassi, dove si era da poco trasferita, e l’ospedale Brotzu in cui lavorava. Anche nell’ospedale infatti è stata tenuta una messa in suo onore.

Mentre si trovava alla guida, era prima uscita fuori strada con l’auto che poi si era ribaltata più volte. La donna era stata ricoverata d’urgenza al Brotzu, ma le ferite riportate si erano rivelate fatali.

