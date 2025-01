Maltrattamenti in famiglia a Gesturi. La scorsa notte i Carabinieri della locale Stazione, con il supporto della Stazione di Guasila, hanno deferito in stato di libertà un allevatore di 53 anni dopo la richiesta di aiuto della sorella convivente dell’uomo.

La donna ha deciso di denunciare una situazione di violenza domestica protrattasi per anni e dalle prime ricostruzioni è emerso un quadro di vessazioni, minacce, percosse e abusi fisici e psicologici rivolti non solo alla donna, ma anche agli anziani genitori dell’uomo, entrambi ultraottantenni, e a un’altra sorella.

Le vittime, che fino ad ora non avevano mai formalizzato denunce né ottenuto referti medici per le aggressioni subite, sono state trasferite in un luogo sicuro e affidate a un centro antiviolenza locale. Qui riceveranno supporto psicologico e assistenza legale per superare le conseguenze degli abusi subiti.

Nel corso di un controllo presso l’abitazione dell’indagato, i militari hanno verificato l’assenza di armi, riducendo così i rischi per i familiari. L’Autorità Giudiziaria, informata immediatamente, ha disposto l’attivazione del protocollo “Codice Rosso“, che prevede misure di protezione tempestive per le vittime di violenza domestica.

