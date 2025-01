Paura nella notte a Nuoro. La squadra 1A della sede centrale dei Vigili del fuoco locali è intervenuta ieri sera alle 23 sulla ss389 Var, poco dopo lo svincolo per Orani, per domare un incendio che ha completamente distrutto una Fiat Panda.

I Vigili del fuoco hanno estinto le fiamme e messo in sicurezza l’area interessata dall’incendio. Le prime verifiche hanno chiarito che la matrice dell’incendio è di natura dolosa. Le indagini sono in corso per identificare i responsabili.

