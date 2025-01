Il primo premio di 50mila euro è andato al Comune di Cagliari per il progetto “Laboratorio di Ecologia Urbana”, che promuove soluzioni innovative per la sostenibilità ambientale. Il secondo premio, del valore di 30mila euro, è stato attribuito al Comune di Escalaplano per la valorizzazione degli attrattori e degli itinerari turistici nelle aree attigue al Flumendosa. Il terzo premio, pari a 20mila euro, è stato assegnato al Comune di Bonorva per il festival culturale “Musamadre – Rebeccu”, un’iniziativa dedicata alla promozione del patrimonio culturale locale.