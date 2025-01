Giuseppe Conte si schiera al fianco di Alessandra Todde e, da avvocato, le consiglia di citare per danni il Collegio di garanzia elettorale che aveva chiesto per lei la decadenza da Presidente della Regione Sardegna.

La dichiarazione è stata rilasciata ai giornalisti all’uscita dalla Camera dei Deputati.

“Ho letto le carte e il provvedimento del Collegio di Garanzia e ho consigliato ad Alessandra Todde di citare per danni i firmatari che a maggioranza hanno concluso per la sua decadenza. Noi confidiamo sempre nella magistratura ed è per questo che le ho suggerito di chiedere al Tribunale civile di pronunciarsi perché accerti se ci siano dei profili di colpa dei firmatari del Collegio di Garanzia, che è un organo amministrativo, per avere tratto una conclusione palesemente illegittima e infondata, che non ha riscontro in nessuna previsione di legge”.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it