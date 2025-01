In seguito all’allerta meteo rossa emessa dalla Protezione Civile, diverse amministrazioni locali in Sardegna hanno adottato provvedimenti straordinari per tutelare la popolazione e il territorio.

A Nuoro, il Commissario Comunale Giovanni Pirisi ha emanato un’ordinanza che dispone la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, comprese le sedi universitarie e gli asili nido. L’ordinanza prevede anche la chiusura dei parchi pubblici e del cimitero comunale, fatta eccezione per le attività essenziali legate alla ricezione delle salme e alla polizia mortuaria, che saranno comunque garantite.

Provvedimenti analoghi sono stati presi a Bitti, dove il sindaco Giuseppe Ciccolini ha ordinato la chiusura delle scuole cittadine. A Tortolì, l’amministrazione comunale ha disposto l’attivazione del Centro Operativo Comunale, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, e l’interdizione del guado sul Rio Foddeddu.

A Girasole, il sindaco Lodovico Piras ha ordinato la chiusura della scuola dell’infanzia e della scuola primaria per tutta la giornata. Infine, a Villaputzu, il sindaco Sandro Porcu ha chiuso il guado sul Flumendosa e il cimitero comunale per le giornate di venerdì e sabato. Nelle prossime ore anche altre amministrazioni potrebbero prendere provvedimenti.

