Un intero chiosco andato in cenere: è il Solaria Beach di Porto Paglia. Le immagini sono state pubblicate nei profili social del locale, che sabato notte è stato sorpreso dalle fiamme. La titolare, Elena Deriu, ha riversato sui social tutto il dolore e una certezza: che l’origine sia stata dolosa.

“Non è possibile, che dolore grande è questo. Sta bruciando tutto. Perché?” dice, sconfortata. E poi si rivolge ai responsabili: “Voglio che queste urla vi rimbombino dentro quando pagherete, in qualunque modo il destino vi farà pagare voglio che non dimentichiate mai quelle urla”.

Il Solaria era la sua creatura. Ricorda come è stato realizzato, l’utilità data ad un luogo dimenticato da tutti, un sogno diventato realtà. Ma il sogno non è andato in frantumi.

“Io mi rialzerò, ne sono sicura. E a voi non rimarrà altro che la cenere addosso, la vostra. Perché non siete degni di quella del Solaria. Che le mie urla vi accompagnino tutta la vita” ha aggiunto, rivolgendosi ancora ai presunti piromani.

